Israele: 'Gantz come Putin ed Erdogan'. Se questo titolo fosse uscito in Italia... (Di venerdì 26 agosto 2022) Si dà il caso che quel titolo è di un editoriale redazionale di Haaretz , uno dei più autorevoli e diffusi quotidiani israeliani, che i lettori di Globalist hanno imparato a conoscere e ad apprezzare ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022) Si dà il caso che quelè di un editoriale redazionale di Haaretz , uno dei più autorevoli e diffusi quotidiani israeliani, che i lettori di Globalist hanno imparato a conoscere e ad apprezzare ...

globalistIT : - mau__ro : Perché mettere in guardia sul fatto che #BenGvir metterà in atto la sua minaccia di espellere gli oppositori di… - QuerynsQuill : @EnricoLetta @pdnetwork E con Netanyahu/Gantz/Lapid o chi per loro a novembre? Perché tagliando fuori Putin (ok), i… - TweetDiPopolo : da parte dei gruppi terroristici quali Hamas e gli Hezbollah. La scorsa settimana il ministro della Difesa israelia… - Blackmb7passi : RT @bocchescucite: New post: 24 Agosto 2022 Perché Benny Gantz è uno dei leader più pericolosi di Israele #Gantz -