Israele: 'Gantz come Putin ed Erdogan'. Se questo titolo fosse uscito in Italia... (Di venerdì 26 agosto 2022) Si dà il caso che quel titolo è di un editoriale redazionale di Haaretz , uno dei più autorevoli e diffusi quotidiani israeliani, che i lettori di Globalist hanno imparato a conoscere e ad apprezzare ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022) Si dà il caso che quelè di un editoriale redazionale di Haaretz , uno dei più autorevoli e diffusi quotidiani israeliani, che i lettori di Globalist hanno imparato a conoscere e ad apprezzare ...

eccapecca : Questo titolo è di un editoriale redazionale di Haaretz, uno dei più autorevoli e diffusi quotidiani israeliani. Da… - frammentivocali : Israele - Palestina : testimonianze in attesa: Umberto De Giovannangeli : Israele: 'Gantz come P... - in3dmu : Israele: “Gantz come Putin ed Erdogan”. Se questo titolo fosse uscito in Italia… - mau__ro : o mettano in pericolo la sicurezza nazionale, come ha affermato #Gantz. Gantz ha puntato molto su questa sua posizi… - globalistIT : -