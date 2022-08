Isolati mai, la via del federalismo europeo secondo Baretta (Di venerdì 26 agosto 2022) Depositate le liste si placheranno, via via, le inevitabili polemiche che, più o meno, hanno interessato tutti i partiti, provocate dalle logiche con le quali sono avvenute le selezioni dei candidati, che hanno visto affermarsi le solite liturgie: esclusioni (più degli inserimenti!) più o meno eccellenti e migrazioni dei big tra i collegi. Stavolta l’operazione si è rivelata più complicata a causa del dimezzamento del numero degli eleggibili, del mantenimento in vita di una legge elettorale sbagliata, nonostante ne fossero chiare a tutti le conseguenze, delle tensioni interne alle coalizioni e ai partiti. Aspetti che hanno finito per sacrificare le istanze territoriali. Ma cosa fatta, capo ha. La breve corsa elettorale finalmente prende il via e si riuscirà (sperabilmente) a parlare di contenuti. I toni iniziali sono già da crociata: l’evocazione del ’48; il richiamo al frontismo, la ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022) Depositate le liste si placheranno, via via, le inevitabili polemiche che, più o meno, hanno interessato tutti i partiti, provocate dalle logiche con le quali sono avvenute le selezioni dei candidati, che hanno visto affermarsi le solite liturgie: esclusioni (più degli inserimenti!) più o meno eccellenti e migrazioni dei big tra i collegi. Stavolta l’operazione si è rivelata più complicata a causa del dimezzamento del numero degli eleggibili, del mantenimento in vita di una legge elettorale sbagliata, nonostante ne fossero chiare a tutti le conseguenze, delle tensioni interne alle coalizioni e ai partiti. Aspetti che hanno finito per sacrificare le istanze territoriali. Ma cosa fatta, capo ha. La breve corsa elettorale finalmente prende il via e si riuscirà (sperabilmente) a parlare di contenuti. I toni iniziali sono già da crociata: l’evocazione del ’48; il richiamo al frontismo, la ...

