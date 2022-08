Isola, ex naufraga in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con un film sulla sua vita (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, un’ex naufraga è tornata a calcare il profumo dei set Cinematografici. D’altro canto per Vera Gemma il Cinema è sempre stata una questione di… famiglia. Figlia dell’immenso Giuliano Gemma, l’ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi, è stata scelta da Tizza Covi e Rainer Frimmel per interpretare un film sulla sua vita. Il titolo? Vera, of course! Come riportato da Il Corriere della Sera, la pellicola sarà in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Sulle pagine del quotidiano, Vera Gemma ha raccontato come è nata la sua collaborazione con i registi: Tizza stava lavorando a quel doc sul circo a quattro ... Leggi su isaechia (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo l’esperienza a L’dei Famosi, un’exè tornata a calcare il profumo dei settografici. D’altro canto per Vera Gemma ilè sempre stata una questione di… famiglia. Figlia dell’immenso Giuliano Gemma, l’ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi, è stata scelta da Tizza Covi e Rainer Frimmel per interpretare unsua. Il titolo? Vera, of course! Come riportato da Il Corriere della Sera, la pellicola sarà indeldinella sezione Orizzonti. Sulle pagine del quotidiano, Vera Gemma ha raccontato come è nata la sua collaborazione con i registi: Tizza stava lavorando a quel doc sul circo a quattro ...

