iPhone 14 Pro, spuntano le foto dal vivo che confermano un dettaglio incredibile (Di venerdì 26 agosto 2022) Ormai siamo agli sgoccioli, la presentazione dei nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro avverrà il 7 settembre 2022. A confermarlo ufficialmente la stessa Apple, ma oggi, a due settimane di distanza dall’evento, possiamo già affermare i cambiamenti che nei mesi scorsi abbiamo solo ipotizzato. iPhone 14 Pro: la conferma del doppio foro è finalmente arrivata – 26822 www.computermagazine.itCome ampiamente pronosticato, rumoreggiato, leakato… il doppio foro di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ci sarà. Apple, nel 2023, dirà addio – almeno per una parte della line-up – alla sua amata tacca. Introdotta nel 2017 a bordo dell’ormai iconico iPhone X, cinque anni dopo la mela morsicata di Cupertino dirà addio al design che ha contraddistinto i suoi smartphone in favore di un doppio foro per la ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Ormai siamo agli sgoccioli, la presentazione dei nuovi14 e14 Pro avverrà il 7 settembre 2022. A confermarlo ufficialmente la stessa Apple, ma oggi, a due settimane di distanza dall’evento, possiamo già affermare i cambiamenti che nei mesi scorsi abbiamo solo ipotizzato.14 Pro: la conferma del doppio foro è finalmente arrivata – 26822 www.computermagazine.itCome ampiamente pronosticato, rumoreggiato, leakato… il doppio foro di14 Pro e14 Pro Max ci sarà. Apple, nel 2023, dirà addio – almeno per una parte della line-up – alla sua amata tacca. Introdotta nel 2017 a bordo dell’ormai iconicoX, cinque anni dopo la mela morsicata di Cupertino dirà addio al design che ha contraddistinto i suoi smartphone in favore di un doppio foro per la ...

