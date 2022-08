Ipertensione e rischio infarto e ictus | eliminare 1 grammo di sale al giorno può salvare la vita

Leggi su iodonna

(Di venerdì 26 agosto 2022) Per contrastare i danni della pressione alta (), condizione particolarmente frequente nelle donne in Menopausa, è necessario ricorrere alla consulenza di un cardiologo. Lo specialista, verificati gli esami clinici, di solito decide se prescrivere dei famaci o se consigliare un cambiamento nello stile alimentare e di. Ma un recente studio condotto in Cina da un gruppo di ricercatori della Queen Mary University of London emerge che anche una piccola riduzione nel consumo dipuò aiutare a prevenire malattie cardiache epotenzialmente fatali. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista BMJ Nutrition Prevention & Health. Leggi anche › Dieta e: i cibi che abbassano la pressione alta e fanno ...