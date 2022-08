Invettiva sonciniana contro la retorica patriottica dell’Italia Grande Paese

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 agosto 2022) Dieci anni fa – ma sembrano cento – cominciò uno sceneggiato rimasto famoso per la sua prima scena. Era la storia d’un conduttore di talk-show che voleva migliorare lo stato dell’informazione – fantascienza, diranno i miei piccoli lettori. La prima scena non era stata scritta. La prima puntata sarebbe dovuta cominciare col conduttore che riceve lettere di minacce. Poi il produttore – Scott Rudin, quello che l’anno scorso è passato da più prestigioso produttore americano a cattivo che lanciava oggettiassistenti inetti – disse all’autore, Aaron Sorkin, qualcosa tipo «sì però io la voglio vedere, questa scena in cui lui combina un tale casino che l’America gli si rivoltae lo minaccia di morte». E così nacque Newsroom, lo sceneggiato (lo trovate su Sky, se volete sapere come prosegue) di cui tutti ricordiamo la premessa. Il conduttore è a ...