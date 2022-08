Investe e uccide 19enne | il poliziotto ubriaco e drogato era anche senza patente 

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 agosto 2022) Era sotto effetto di alcol e di droga. Ed era alla guida della sua auto, una Opel Meriva, nonostante avesse la patente scaduta dal 2018. Eppure, quella tragica mattina del 24 agosto è salito in auto, quando in realtà non poteva e proprio con quell’auto ha travolto e ucciso ilSimone Sperduti, che viaggiava sulla Prenestina a bordo del suo scooter Honda SH 300. Ora, il conducente dell’auto, unche era già sospeso dal servizio, è stato arrestato: si trova a Regina Coeli e l’accusa per lui è di omicidio stradale aggravato. Il tragico incidente mortale sulla Prenestina Il terribile incidente è avvenuto mercoledì, intorno alle 4.30. Il, classe 1976, si trovava a bordo della sua auto, una Opel Meriva (quando in realtà non poteva, sia perché era, sia perché ...