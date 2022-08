Invade il campo e abbraccia il portiere: il gesto ha fatto piangere tutti (Di venerdì 26 agosto 2022) Un bambino decide di scendere in campo all’ultimo minuto della partita per abbracciare il portiere. Ecco perché lo ha fatto. Non capita spesso di edere una scena emozionante su un campo da calcio, ma stavolta ha lasciato tutti a bocca aperta. Foto da CanvaÉ successo in Argentina durante un’importante e cruciale partita del Campionato sudamericano. Ma non è stato il risultato a far discutere, bensì il gesto innocente di un bambino che ha deciso di abbracciare il portiere a fine partita. Scopriamone il motivo. Un abbraccio che vale più di mille parole Spesso e volentieri le partite di calcio fanno parlare di sé per i risultati o per la prestazione dei giocatori. Ma stavolta il protagonista della serata è stato un bambino che con il suo ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 26 agosto 2022) Un bambino decide di scendere inall’ultimo minuto della partita perre il. Ecco perché lo ha. Non capita spesso di edere una scena emozionante su unda calcio, ma stavolta ha lasciatoa bocca aperta. Foto da CanvaÉ successo in Argentina durante un’importante e cruciale partita del Campionato sudamericano. Ma non è stato il risultato a far discutere, bensì ilinnocente di un bambino che ha deciso dire ila fine partita. Scopriamone il motivo. Un abbraccio che vale più di mille parole Spesso e volentieri le partite di calcio fanno parlare di sé per i risultati o per la prestazione dei giocatori. Ma stavolta il protagonista della serata è stato un bambino che con il suo ...

