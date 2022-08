Inter | Zanetti | “Bayern e Barcellona? Ci faremo trovare pronti” | VIDEO

Inter : Le parole di mister Simone Inzaghi e del Vice President Zanetti dopo il sorteggio del girone di Champions ???? - GoalItalia : 'Bayern e Barcellona hanno grande tradizione, ma noi siamo l'Inter' ??? Zanetti dopo il sorteggio della fase a giro… - FcInterNewsit : Zanetti: 'L'Inter ha dimostrato di essere molto competitiva. Con Bayern e Barça dovremo essere al top' - roccosimonetta : RT @stevevicrn: “girone complicato ma noi siamo l’Inter” no non l’ho detto io, ma Javier Zanetti meno fighetti, più interisti ?? - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@Inter, @javierzanetti: '@FCBayern e @FCBarcelona? Ci faremo trovare pronti' | #VIDEO - #UCLDraw #UCL #UEFAChampionsLeag… -

Commenta per primo E' stato molto chiaro, Javier, a margine del sorteggio di Champions League: 'Vogliamo accontentare Inzaghi, a breve ... L'ha ristretto il cerchio a tre nomi , uno ce lo ...CALCIOMERCATONEWS/ Il PSG ancora su Skriniar,: "Diverse alternative" Intercettato qualche giorno fa dopo l'incontro avuto nella sede dell'con i rappresentanti nerazzurri, l'...I campioni di Francia non hanno digerito il ‘no’ incassato dai dirigenti nerazzurri per lo slovacco A questo punto, stando a quanto scrive Calciomercato.com, Nasser Al-Khelaifi, proprietario del club ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-9fe4d8e6-f1ff-693c-c78d-3654378082 ...