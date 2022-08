Inter, si avvicina Acerbi: ultimi tentativi per Akanji e Chabolah (Di venerdì 26 agosto 2022) Francesco Acerbi più vicino all’Inter La strada è ormai tracciata. All’inizio della prossima settimana Francesco Acerbi sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro farà gli ultimi tentativi per convincere Chelsea e Borussia Dortmund a lasciare andare Chabolah e Akanji, ma i margini di manovra sono ristrettissimi. “Il weekend come dead-line. L’Inter proverà fino a domani, o al massimo fino a domenica, a smuovere le resistenze di Chelsea e Borussia Dortmund. Senza significative aperture, suo malgrado, abbandonerà le piste Chalobah (per cui ci sarebbe stato un sondaggio anche del Milan) e Akanji, puntando definitivamente su Acerbi, perfezionando gli accordi di massima già trovati con il ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Francescopiù vicino all’La strada è ormai tracciata. All’inizio della prossima settimana Francescosarà un nuovo giocatore dell’. Il club nerazzurro farà gliper convincere Chelsea e Borussia Dortmund a lasciare andare, ma i margini di manovra sono ristrettissimi. “Il weekend come dead-line. L’proverà fino a domani, o al massimo fino a domenica, a smuovere le resistenze di Chelsea e Borussia Dortmund. Senza significative aperture, suo malgrado, abbandonerà le piste Chalobah (per cui ci sarebbe stato un sondaggio anche del Milan) e, puntando definitivamente su, perfezionando gli accordi di massima già trovati con il ...

