– Inter, respinto nuovo assalto del PSG per Skriniar: i dettagli dell’offerta (Di venerdì 26 agosto 2022) Il PSG è tornato a farsi sentire con l’Inter per Skriniar nuovo tentativo del PSG per Milan Skriniar, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. L’Inter ha respinto l’offerta al mittente, ribadendo ancora una volta che il giocatore è ormai incedibile e parallelamente sta avviando le trattive per il rinnovo del contratto del numero 37. “Ieri il Psg effettivamente è tornato alla carica su Skriniar. Non erano solo chiacchiere: nelle ultime ore i dirigenti nerazzurri hanno ricevuto un’altra proposta formale da parte dei francesi, di 60 milioni più una contropartita tecnica. La risposta dell’Inter è stata secca, oltre che fortemente irritata: non se ne parla”. Milan Skriniar“La società è pronta a far ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Il PSG è tornato a farsi sentire con l’pertentativo del PSG per Milan, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. L’hal’offerta al mittente, ribadendo ancora una volta che il giocatore è ormai incedibile e parallelamente sta avviando le trattive per il rinnovo del contratto del numero 37. “Ieri il Psg effettivamente è tornato alla carica su. Non erano solo chiacchiere: nelle ultime ore i dirigenti nerazzurri hanno ricevuto un’altra proposta formale da parte dei francesi, di 60 milioni più una contropartita tecnica. La risposta dell’è stata secca, oltre che fortemente irritata: non se ne parla”. Milan“La società è pronta a far ...

