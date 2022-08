Inter, Napoli, Roma: ne rimane solo una? (Di venerdì 26 agosto 2022) Terza giornata con Inter, Napoli e Roma in vetta: ma occhio al primo allungo solitario, non è mai quello decisivo per lo Scudetto Inter, Napoli e Roma in testa alla classifica. In una giornata di scontri diretti, ci sarà il primo strappo del campionato? Chi rimarrà in testa tra Inzaghi, Spalletti e Mourinho? una parte della risposta ce l’hanno anche Sarri, Italiano e Allegri. Con la speranza che Lazio-Inter, Fiorentina-Napoli e Juventus-Roma permettano di dire che la Serie A sa regalare occasioni di spettacolo e grandi emozioni. A leggere le quote della scommesse – che sintetizzano in formule numeriche l’opinione prevalente del pubblico – alla fine della terza giornata in testa alla classifica ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Terza giornata conin vetta: ma occhio al primo allungo solitario, non è mai quello decisivo per lo Scudettoin testa alla classifica. Ingiornata di scontri diretti, ci sarà il primo strappo del campionato? Chi rimarrà in testa tra Inzaghi, Spalletti e Mourinho?parte della risposta ce l’hanno anche Sarri, Italiano e Allegri. Con la speranza che Lazio-, Fiorentina-e Juventus-permettano di dire che la Serie A sa regalare occasioni di spettacolo e grandi emozioni. A leggere le quote della scommesse – che sintetizzano in formule numeriche l’opinione prevalente del pubblico – alla fine della terza giornata in testa alla classifica ...

