Inter | annuncio del club e frecciata al PSG in diretta tv

(Di venerdì 26 agosto 2022) L’scenderà in campo tra pochi minuti all’Olimpico contro la Lazio: con l’occasione, prima del match, è arrivato anche un chiaro messaggio per il PSG. Tra pochi minuti prenderà il via, allo Stadio Olimpico, il big match che vedrà in campo la Lazio contro l’. Con l’occasione, nel pre-gara, è arrivato anche un messaggio di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ???? #LazioInter, nel pre-partita parla #Marotta ai microfoni di #DAZN ?? In ottica #Calciomercato afferma: '… - Luxgraph : Milik alla Juve, è ufficiale: l'annuncio del club - FabioCi80 : @radiosei È fatta ,dopo inter annuncio - MrLudovicoh : Alle 01:37 del 25 agosto 2022 annuncio che l'Inter sarà nel girone con Ajax, Tottenham di Conte e Club Brugge. #ChampionsLeague #sorteggi -

Cittaceleste.it

Pioli © Screenshot YoutubeE in un turno di campionato che offre due scontri diretti come Juve - Roma e Lazio -, possibile occasioni per la squadra di Pioli per guadagnare qualche punticino. Il ...Pioli © Screenshot YoutubeE in un turno di campionato che offre due scontri diretti come Juve - Roma e Lazio -, possibile occasioni per la squadra di Pioli per guadagnare qualche punticino. Il ... Calciomercato Inter | Annuncio improvviso: offerta da paura a gennaio 20.17 - Inter che ha avviato da qualche minuto il proprio riscaldamento ... la Curva Nord è piena ma abbondano anche gli interisti, annunciati in 9mila unità. 19.50 - Novità anche per la Lazio ...Robin Gosens ha parlato pochi istanti prima della partita contro la Lazio allo stadio Olimpico in cui partirà dalla panchina ...