Ingerenze russe, Letta torna all’attacco: «Mosca è entrata nella campagna elettorale per favorire la destra» (Di venerdì 26 agosto 2022) «La Russia è entrata in questa campagna elettorale». È l’annuncio di Enrico Letta in un’intervista al giornale spagnolo El Periòdico. «C’è una forte ingerenza della Russia a favore della destra, perché il governo russo sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin». Il segretario dem, nonostante questo, si dice ottimista. «I sondaggi, oltre a dare il centrodestra in vantaggio, segnalano anche che il 45% degli elettori è indeciso. Noi ci stiamo concentrando su questo e sugli astenuti facendo loro capire cosa si rischia con la destra al potere». E tra i principali rischi indica quello di «finire fuori dall’Europa» e al fianco di «paesi come Polonia e Ungheria», nei quali i diritti vacillano e che sono «guidati oggi da ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) «La Russia èin questa». È l’annuncio di Enricoin un’intervista al giornale spagnolo El Periòdico. «C’è una forte ingerenza della Russia a favore della, perché il governo russo sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin». Il segretario dem, nonostante questo, si dice ottimista. «I sondaggi, oltre a dare il centroin vantaggio, segnalano anche che il 45% degli elettori è indeciso. Noi ci stiamo concentrando su questo e sugli astenuti facendo loro capire cosa si rischia con laal potere». E tra i principali rischi indica quello di «finire fuori dall’Europa» e al fianco di «paesi come Polonia e Ungheria», nei quali i diritti vacillano e che sono «guidati oggi da ...

LiaQuartapelle : Il Copasir denuncia le ingerenze russe e cinesi. L’ammiraglio Cavo Dragone spiega come la Marina italiana ha fronte… - AldoCerroni : In Italia ci sono circa 5,6 mln di individui sotto la soglia della povertà e con le nuove bollette elettriche e del… - Pierpaolo734ac : Enrico #Letta ad un quotidiano spagnolo oggi parla di forti ingerenze russe per far vincere la #destra italiana. T… - Mariaro84538838 : Quel fallito di Letta comincia a preparare la campagna post-elezioni.. Parla di ingerenze russe, quindi in caso di… - cavetibi : RT @AlbertoLela: Le rivelazioni di @repubblica su #Adela la spia russa di base a Napoli fanno capire quanto il nostro Paese sia oggetto di… -