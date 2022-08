Influenza australiana, primo caso a Genova: è un ragazzo tornato dalle vacanze (Di venerdì 26 agosto 2022) Riscontrato a Genova, per la prima volta in Italia, il virus Influenzale H3N2, meglio noto come "Influenza australiana", nel Laboratorio di Igiene del Policlinico San Martino diretto... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 26 agosto 2022) Riscontrato a, per la prima volta in Italia, il virusle H3N2, meglio noto come "", nel Laboratorio di Igiene del Policlinico San Martino diretto...

Diealy : È arrivata l'influenza stagionale e noi giustamente non abbiamo ancora un piano vaccinale. - Paolo_Versa1 : A Genova individuato il primo caso italiano di influenza australiana - DaniMoni72 : RT @LaRagione_eu: È stato sequenziato a Genova, per la prima volta in Italia, il #virus influenzale #H3N2, meglio noto come 'influenza aust… - GraziaTerenzi : Credevate, forse, che l'allegra giostra dei #virus fosse finita? Francamente cominciano a rompere non poco... E non… - LaRagione_eu : È stato sequenziato a Genova, per la prima volta in Italia, il #virus influenzale #H3N2, meglio noto come 'influenz… -