Influencer evasori | si dichiarano disoccupati ma guadagano migliaia di euro Tre casi eclatanti

Influencer evasori: si dichiarano disoccupati ma guadagno migliaia di euro. Tre casi eclatanti (Di venerdì 26 agosto 2022) Da Influencer a influ-evasori è un attimo. Napoli, Ravenna e Roma. Tre content creator differenti ma storie molto simili tra loro. Iniziamo a raccontarvi la prima. Una ventiseienne residente a Giuliano in Campania, provincia di Napoli, risulta disoccupata. La realtà è un'altra: Influencer e pure ricca. Dopo aver intascato oltre 150 mila euro (ovviamente in nero) ha usufruito con la sua famiglia anche del reddito di cittadinanza per oltre 16 mila euro. E dopo la segnalazione di alcuni movimenti bancari sospetti sono scattati i controlli da parte dei militari delle fiamme gialle che non hanno rilevato un'evasione fiscale. Le sue entrate arrivavano di fatto dai brand con cui collaborava e della varie piattaforme online. E non è tutto. Anche i followers contribuivano nel finanziare la creator attraverso ...

