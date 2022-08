Incidente sulla A21 | autocisterna e auto in fiamme | chiusa autostrada

(Di venerdì 26 agosto 2022) Gravestradale nella tarda mattinata di giovedì 25 agosto tra Caorso e Castelvetro. Un'di bitume infiammabile ha preso fuoco lungo la corsia dell'strada A21 in direzione di Cremona. Pare ci sia stato un violento tamponamento tra due mezzi pesanti che ha coinvolto anche delle. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio. La colonna di fumo è ben visibile a chilometri di distanza. Traffico bloccato estrada aperta solo in direzione Piacenza. Sul posto sono arrivate anche le pattuglie della polizia stradale di Cremona, i mezzi del 118 e l'eliambulanza: pare infatti che vi siano dei feriti oltre a due vittime, che sono i conducenti dell'e del furgone.

Un 32enne di origine asiatica è stato investito e ucciso oggi da un Tir mentre percorreva una rampa in . L'è avvenuto poco dopo le 15.30strada provinciale Cassanese, all'altezza del Comune di , nel Milanese. L'uomo è morto sul colpo . Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che ...Violento scontro tra 3 auto giovedì pomeriggiostatale 514. Nell'impatto sono rimasti feriti gli occupanti dei mezzi, tra cui una donna in ...e per stabilire l'esatta dinamica dell'. Il ...Avrebbe compiuto vent'anni il prossimo dicembre, aveva partecipato recentemente al concorso per entrare nel Corpo dei vigili del fuoco. Al volante dell'auto che lo ha travolto, un poliziotto sospeso d ...Si sono svolti ieri pomeriggio, 25 agosto, nel duomo di Civita Castellana i funerali di Federico Spettich , il 31enne morto lunedì in un ...