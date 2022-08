Imprese | Fontana | ' allarme Bonomi non cada nel vuoto | vanno sostenute con urgenza'

(Di venerdì 26 agosto 2022) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - "Il grido d'del presidente di Confindustria Carlonon deve cadere nel. Le nostrecon misure urgenti". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio, aggiungendo: "Non c'è tempo da perdere, il premier Draghi deve intervenire immediatamente per contrastare quello chedefinisce un 'terremoto economico'". "Negli ultimi due anni -prosegue- Regione Lombardia ha attuato numerosi interventi per cercare di dare un supporto concreto al mondo economico-produttivo. Per quanto di nostra competenza continueremo ad operare per alimentare il motore della locomotiva trainante dell'intero Paese".

