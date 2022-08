Ilary Blasi sui social: “Aiutatemi a ritrovarlo”, l’appello disperato della conduttrice per Alfio il gatto (Di venerdì 26 agosto 2022) “Aiutatemi a ritrovarlo“. Così Ilary Blasi in una Instagram Story pubblicata nella mattinata di oggi 26 agosto. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha affidato ai social un appello per ritrovare il suo gattino, uno Sphynx. “Si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia“, ha aggiunto lei pubblicando poi una foto e il numero di telefono a cui chiamare in caso qualcuno dovesse ritrovarlo. I più attenti avranno sicuramente notato che, solo qualche ora fa, Blasi aveva pubblicato alcuni scatti al mare, ma non a Sabaudia bensì in Croazia. Qui, come riportato anche dal Corriere, starebbe trascorrendo gli ultimi giorni di vacanze estive insieme alla figlia Isabel. Dunque la domanda sorge spontanea: chi si è fatto scappare il micio? Se le pagine di cronaca rosa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) ““. Cosìin una Instagram Story pubblicata nella mattinata di oggi 26 agosto. Ladell’Isola dei Famosi ha affidato aiun appello per ritrovare il suo gattino, uno Sphynx. “Si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia“, ha aggiunto lei pubblicando poi una foto e il numero di telefono a cui chiamare in caso qualcuno dovesse. I più attenti avranno sicuramente notato che, solo qualche ora fa,aveva pubblicato alcuni scatti al mare, ma non a Sabaudia bensì in Croazia. Qui, come riportato anche dal Corriere, starebbe trascorrendo gli ultimi giorni di vacanze estive insieme alla figlia Isabel. Dunque la domanda sorge spontanea: chi si è fatto scappare il micio? Se le pagine di cronaca rosa ...

FQMagazineit : Ilary Blasi sui social: “Aiutatemi a ritrovarlo”, l’appello disperato della conduttrice per Alfio il gatto - Una_Gioia_Mai : Ilary Blasi è più dispiaciuta per aver smarrito il suo gatto che per la fine del suo matrimonio. Mentalità pazzesca. - cheamarena : RT @Corriere: Ilary Blasi ha smarrito il suo gatto Sphynx, appello per ritrovarlo - roadto_Budapest : RT @Corriere: Ilary Blasi ha smarrito il suo gatto Sphynx, appello per ritrovarlo - Corriere : Ilary Blasi ha smarrito il suo gatto Sphynx, appello per ritrovarlo -