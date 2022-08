Ilary Blasi, silenzio stampa finito: ecco quando e dove parlerà di Totti in televisione (Di venerdì 26 agosto 2022) Sembra che stia per finire il rigoroso silenzio stampa dietro il quale si è trincerata Ilary Blasi dopo la sua rottura con Francesco Totti. Le sue prime dichiarazioni, infatti, potrebbe rilasciarle alla cara amica Silvia Toffanin nel salotto televisivo di Verissimo. Scopriamo cosa sta accadendo Della vita di Francesco Totti dopo la rottura con Ilary Blasi si sa davvero molto. Sovente, ad esempio, è stato “beccato” a passare la notte a casa di Noemi Bocchi. Le immagini che lo ritraggono presso la sua abitazione, infatti, non sono poche ed è stato anche visto da diversi fotografi tornare a casa propria solo il mattino seguente. Ad alimentare i rumors, inoltre, ci si sono messe anche le sue vacanze. Tutti sanno, appunto, che il Pupone stia trascorrendo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 26 agosto 2022) Sembra che stia per finire il rigorosodietro il quale si è trinceratadopo la sua rottura con Francesco. Le sue prime dichiarazioni, infatti, potrebbe rilasciarle alla cara amica Silvia Toffanin nel salotto televisivo di Verissimo. Scopriamo cosa sta accadendo Della vita di Francescodopo la rottura consi sa davvero molto. Sovente, ad esempio, è stato “beccato” a passare la notte a casa di Noemi Bocchi. Le immagini che lo ritraggono presso la sua abitazione, infatti, non sono poche ed è stato anche visto da diversi fotografi tornare a casa propria solo il mattino seguente. Ad alimentare i rumors, inoltre, ci si sono messe anche le sue vacanze. Tutti sanno, appunto, che il Pupone stia trascorrendo ...

