Ilary Blasi in Croazia infiamma i social col maxi cappello e il vestito a frange | che stile!

(Di venerdì 26 agosto 2022) Sono immagini che ‘scaldano’ iquelle condivise dainin queste ore: il suo look fa girare la testa a tutti! Sembra non vogliano terminare quest’anno le vacanze di: reduce dalla separazione con Francesco Totti, la conduttrice Mediaset non vuol proprio saperne di tornare al solito tran tran quotidiano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GiusCandela : Diva e Donna parla di male oscuro, magrezza inquietante, allarme scattato. Ci sta dicendo che praricamente è vicina… - ParliamoDiNews : Ilary Blasi contro Totti? Le voci che spiazzano #ilary #blasi #totti #voci #spiazzano #26agosto - ErnestoFantoni : Non capisco questi giornali che parlano dei fatti altrui. Ora è la volta di Ilary Blasi, Chissenefrega !! Però ci s… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Settembre è il mese degli incontri con gli avvocati. Francesco Totti e Ilary Blasi stanno finalmente arrivando alla resa dei c… - zazoomblog : Divorzio tra Totti e Ilary Blasi si avvicina il momento del confronto decisivo: ecco quando - #Divorzio #Totti… -

contro Totti Le voci che spiazzano: continua a tenere banco la separazione di una delle coppie più amate degli ultimi tempi. La rottura frae Francesco Totti è stata ...Quest'anno tra le candidate all'ambita corona c'è anche la figlia di una ex naufraga molto amata che ha fatto parte della scorsa edizione del reality condotto da. Ha da poco compiuto 18 ...Ilary e Totti, "primo incontro decisivo dopo la separazione": ecco cosa c'è in ballo, l'ultima indiscrezione sulla ex coppia.Ilary Blasi sarà una delle ospiti di Silvia Toffanin nella nuova stagione di Verissimo: il volto dell’ormai ex moglie di Francesco Totti compare infatti nello spot promozionale ...