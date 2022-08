Ilary Blasi e Totti, come sarà suddiviso il patrimonio da 100 milioni di euro? (Di venerdì 26 agosto 2022) L’estate sta per volgere al termine e con l’arrivo dell’autunno si entrerà nel vivo della separazione più chiacchierata dell’anno: quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. LEGGI ANCHE: – Francesco Totti e Noemi ‘beccati’ insieme nella villa al Circeo, ecco cosa stavano facendo: la rivelazione di Carolina Rey Secondo Il Corriere della Sera, il primo incontro tra i due per il divorzio potrebbe essere già giovedì 1 settembre, “al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese”. Tutto dipenderà dal raggiungimento dell’accordo e dalla spartizione del patrimonio di famiglia: se la separazione sarà consensuale i tempi potrebbero accorciarsi. Ilary e Totti, il patrimonio da dividere Al contrario il divorzio ... Leggi su funweek (Di venerdì 26 agosto 2022) L’estate sta per volgere al termine e con l’arrivo dell’autunno si entrerà nel vivo della separazione più chiacchierata dell’anno: quella trae Francesco. LEGGI ANCHE: – Francescoe Noemi ‘beccati’ insieme nella villa al Circeo, ecco cosa stavano facendo: la rivelazione di Carolina Rey Secondo Il Corriere della Sera, il primo incontro tra i due per il divorzio potrebbe essere già giovedì 1 settembre, “al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese”. Tutto dipenderà dal raggiungimento dell’accordo e dalla spartizione deldi famiglia: se la separazioneconsensuale i tempi potrebbero accorciarsi., ilda dividere Al contrario il divorzio ...

