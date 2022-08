Ilary Blasi, dramma in vacanza: "Aiutatemi a ritrovare Alfio", come è finita (Di venerdì 26 agosto 2022) "Aiutatemi a ritrovarlo", scrive Ilary Blasi in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dopo che Alfio, il suo micio di razza Sphynx si era perso a Sabaudia. Ma dopo alcune ore di paura, la conduttrice viene a sapere che il gatto al quale è molto affezionata, è stato ritrovato, probabilmente grazie proprio all'appello che la stessa Ilary aveva lanciato sui social. In questo momento la Blasi si trova in barca in Croazia con la figlia Isabel, la sorella Silvia e un gruppo di amici, mentre il micio è affidato con ogni probabilità a Francesco Totti, che sta trascorrendo le vacanze nella villa di famiglia a Sabaudia insieme ai figli più grandi, Christian e Chanel. La conduttrice de L'Isola dei famosi è molto legata ai suoi gatti. Alfio è l'ultimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) "a ritrovarlo", scrivein un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dopo che, il suo micio di razza Sphynx si era perso a Sabaudia. Ma dopo alcune ore di paura, la conduttrice viene a sapere che il gatto al quale è molto affezionata, è stato ritrovato, probabilmente grazie proprio all'appello che la stessaaveva lanciato sui social. In questo momento lasi trova in barca in Croazia con la figlia Isabel, la sorella Silvia e un gruppo di amici, mentre il micio è affidato con ogni probabilità a Francesco Totti, che sta trascorrendo le vacanze nella villa di famiglia a Sabaudia insieme ai figli più grandi, Christian e Chanel. La conduttrice de L'Isola dei famosi è molto legata ai suoi gatti.è l'ultimo ...

Gazzetta_it : Nella telenovela Totti-Ilary trova spazio anche il gatto Alfio: dove è finito? - darveyfeels_ : RT @Una_Gioia_Mai: Ilary Blasi è più dispiaciuta per aver smarrito il suo gatto che per la fine del suo matrimonio. Mentalità pazzesca. - LaPaoEmme : Vi lamentate tanto di Michelle Hunziker e i suoi amori. Però la caciara che stan facendo i giornali con Ilary Blasi… - VillaAmarena : RT @PDUmorista: Dopo i safari in Tanzania, la casa al mare di Sabaudia, le Dolomiti con gli amici e dalla nonna nelle Marche, Ilary Blasi è… - staseranonesco : RT @tudifrudi: Ilary Blasi ha ritrovato il suo gatto Alfio smarrito a Sabaudia. Se questa non è una buona notizia io non mi chiamo tudifrud… -