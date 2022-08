Ilary Blasi, cosa pensa dei gossip su Francesco e Noemi? La risposta in un stories (Di venerdì 26 agosto 2022) Ilari Blasi continua a lanciare segnali e frecciatine sul gossip che gira intorno al suo matrimonio. cosa ne pensa dei gossip che circolano in rete tra Francesco e Noemi? Nuovi sviluppi si aggiungono alla già complessa situazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo che il calciatore e la conduttrice hanno comunicato la loro separazione, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 26 agosto 2022) Ilaricontinua a lanciare segnali e frecciatine sulche gira intorno al suo matrimonio.nedeiche circolano in rete tra? Nuovi sviluppi si aggiungono alla già complessa situazione diTotti e. Dopo che il calciatore e la conduttrice hanno comunicato la loro separazione, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

LAlimini76 : RT @rossellarasulo: Il nuovo numero di GENTE è in edicola con le foto esclusive di Ilary Blasi al mare e di @MarcoBocci e Laura Chiatti, il… - fanpage : 'Aiutatemi a trovare il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare Sabaudia'. L'appello di Ilary Blasi, che… - troisi_licia : RT @rossellarasulo: Il nuovo numero di GENTE è in edicola con le foto esclusive di Ilary Blasi al mare e di @MarcoBocci e Laura Chiatti, il… - AnonimoQuadraro : RT @rossellarasulo: Il nuovo numero di GENTE è in edicola con le foto esclusive di Ilary Blasi al mare e di @MarcoBocci e Laura Chiatti, il… - rossellarasulo : Il nuovo numero di GENTE è in edicola con le foto esclusive di Ilary Blasi al mare e di @MarcoBocci e Laura Chiatti… -