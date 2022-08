ilGiornale.it

Negli ultimi settant'anni ilsciistico hale Alpi, ma bisogna riflettere se e quanto questa tendenza sia destinata a durare in futuro . Va fatto adesso, non in occasione di una ...Pil italianoda manifattura eSecondo Messori quello segnalato da Eurostat " è un dato importante e superiore alle aspettative , perché nella prima metà del 2020 l'economia italiana ... "Il turismo ha trainato la ripartenza ma adesso i costi sono insostenibili" Il presidente di Federalberghi: "Siamo un settore energivoro a causa dei condizionatori. Sacrifici e risparmi Ne abbiamo già fatti tanti" ...UDINE - Dalla montagna al mare i camping del Friuli Venezia Giulia stanno vivendo un'estate «ottima», quasi ovunque con numeri «superiori al 2019, cioè ante ...