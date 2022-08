Il Tribunale di Roma sospende i processi: “Mancano i giudici” (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago – Giustizia italiana lenta e farraginosa? Nessun problema, basta evitare di correre, sospendendo proprio i processi. Ironizziamo ovviamente, ma quanto accaduto nella Capitale è qualcosa di obiettivamente incredibile e che la dice lunga sul livello raggiunto in Italia. Il Tribunale di Roma ha infatti deciso di sospendere i processi, o per meglio dire le udienze collegiali, ovvero quelle in cui più giudici devono esprimersi per via della delicatezza delle questioni in ballo. A partire dal 15 ottobre, per mancanza di magistrati a disposizione, esattamente per sei mesi le udienze in questione verranno sospese. Perché il Tribunale di Roma sospende i processi A firmare il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 agosto 2022), 26 ago – Giustizia italiana lenta e farraginosa? Nessun problema, basta evitare di correre,ndo proprio i. Ironizziamo ovviamente, ma quanto accaduto nella Capitale è qualcosa di obiettivamente incredibile e che la dice lunga sul livello raggiunto in Italia. Ildiha infatti deciso dire i, o per meglio dire le udienze collegiali, ovvero quelle in cui piùdevono esprimersi per via della delicatezza delle questioni in ballo. A partire dal 15 ottobre, per mancanza di magistrati a disposizione, esattamente per sei mesi le udienze in questione verranno sospese. Perché ildiA firmare il ...

