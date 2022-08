Il Tribunale di Roma ha deciso di sospendere i processi perché ha troppo arretrato

Leggi su agi

(Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Durante la pausa estiva ildiè stato scosso da una notizia che non ha precedenti. Le udienze collegiali, cioè quelle in cui più giudici sono chiamati a decidere per la delicatezza delle questioni in gioco, saranno sospese per sei mesi a partire dal 15 ottobre per mancanza di magistrati. Il provvedimento è stato firmato il 12 agosto dal presidente delRoberto Reali e riguarda i procedimenti per omicidio, criminalità organizzata, rapine, estorsioni aggravate e altri reati che vengono assegnati in questo arco di tempo dal giudice per l'udienza preliminare ai collegi. Secondo le stima di Reali, c'è una scopertura del 14,5% nell'organico delle toghe. Sulla grave carenza di organico tutte le parti in causa, interpellate dall'AGI, sono concordi, non così sulla soluzione e nemmeno c'è chiarezza sul numero dei ...