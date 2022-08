Il rigassificatore a Piombino va avanti. Ma nell'Agenda Meloni c'è la ricerca di un'alternativa (Di venerdì 26 agosto 2022) Dal commissario Giani confermano tutti gli step previsti. Caos in Fratelli d'Italia, tra i sì di La Russa e i no del sindaco Ferrari alla nave gasiera. "Piombino non è mica un dogma - dice un big di partito - Non abbiamo avuto le carte, quando andremo al Governo, se ci saranno altre soluzioni le valuteremo". Ma nei piani attuali quel gas è considerato essenziale da marzo 2023 Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 agosto 2022) Dal commissario Giani confermano tutti gli step previsti. Caos in Fratelli d'Italia, tra i sì di La Russa e i no del sindaco Ferrari alla nave gasiera. "non è mica un dogma - dice un big di partito - Non abbiamo avuto le carte, quando andremo al Governo, se ci saranno altre soluzioni le valuteremo". Ma nei piani attuali quel gas è considerato essenziale da marzo 2023

