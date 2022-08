Il prezzo del gas vola. L'Unione europea verso una riunione urgente (Di venerdì 26 agosto 2022) Sull' emergenza bollette "la Lega chiede al Governo Draghi che è in carica di fare in fretta. Noi chiedemmo mesi fa un investimento maggiore, uno scostamento di bilancio, ci dissero no. Adesso tutti ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 26 agosto 2022) Sull' emergenza bollette "la Lega chiede al Governo Draghi che è in carica di fare in fretta. Noi chiedemmo mesi fa un investimento maggiore, uno scostamento di bilancio, ci dissero no. Adesso tutti ...

elio_vito : Hanno fatto cadere il governo Draghi, facendo un favore a Putin e creando precarietà istituzionale in Italia, ed or… - ivanscalfarotto : È necessario eliminare il collegamento del costo delle energie rinnovabili e il prezzo del gas in modo da calmierar… - MatteoRichetti : Il prezzo del #gas ai massimi storici, il debito pubblico sotto attacco, imprese che non riaprono dopo la pausa est… - Sabina99094143 : RT @pbecchi: Il 70% del gas non viene comprato al TTF ma arriva ancora da Gazprom. Chi rivende quel gas al prezzo del TTF sta facendo la pi… - CosenzaChannel : Vola il prezzo del gas, ma il problema principale è l'energia elettrica -