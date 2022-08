Il pericolo delle fake news è sempre in agguato. Come difendersi? I consigli di Linda Giannattasio, autrice di “Io dico no alle fake news” (Di venerdì 26 agosto 2022) Le fake news sono un pericolo sempre in agguato, pronte ad irretire gli adulti, ma soprattutto i ragazzi. Allora, Come difendere i nostri figli? Linda Giannattasio, giornalista a Piazzapulita, è l’autrice di “Io dico no alle fake news” (Mondadori), in cui fornisce gli strumenti per difendersi dalle notizie false anche ai più piccoli. Per farlo si è avvalsa della competenza e dell’esperienza di colleghi giornalisti, medici, biologi, divulgatori scientifici, oltre che della prefazione di Corrado Formigli, con cui lavora da anni. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 26 agosto 2022) Lesono unin, pronte ad irretire gli adulti, ma soprattutto i ragazzi. Allora,difendere i nostri figli?, giornalista a Piazzapulita, è l’di “Iono” (Mondadori), in cui fornisce gli strumenti pernotizie false anche ai più piccoli. Per farlo si è avvalsa della competenza e dell’esperienza di colleghi giornalisti, medici, biologi, divulgatori scientifici, oltre che della prefazione di Corrado Formigli, con cui lavora da anni. ...

Rinaldi_euro : Chiedo per un amico: ma il PD e la sinistra in generale oltre al classico “pericolo fascista delle destre” uno stra… - MCampomenosi : Terminati i piagnistei dei peones sulle candidature e gli strepiti delle anime belle sul presunto pericolo fascista… - ruttodibosco : RT @valy_s: Bollette in aumento del 140% A rischio chiusura 90.000 imprese e 250.000 posti di lavoro #Confesercenti “IMPOSSIBILE far fronte… - AnTuDo1282 : RT @valy_s: Bollette in aumento del 140% A rischio chiusura 90.000 imprese e 250.000 posti di lavoro #Confesercenti “IMPOSSIBILE far fronte… - PinkFreud009 : RT @valy_s: Bollette in aumento del 140% A rischio chiusura 90.000 imprese e 250.000 posti di lavoro #Confesercenti “IMPOSSIBILE far fronte… -

Le democrazie sono in pericolo Un'altra delle differenze fra democrazia e tirannide, come detto, è l'informazione. Dove c'è la libertà apprendiamo tutto ciò che non va, a volte perfino esagerato dalla stampa scandalistica, e ... Elezioni, alla canna del gas ... citati dal sito Internet del quotidiano britannico, il valore totale delle obbligazioni italiane ... La corsa dei prezzi dell'energia e un'inflazione prossima all'8%, 'mettono in pericolo da qui ai ... Italia Oggi Fake news e ragazzi: come aiutarli a capire le informazioni (non solo in Rete) Il pericolo delle fake news è sempre in agguato. Come difendersi I consigli di Linda Giannattasio, autrice di “Io dico no alle fake news” ... Le democrazie sono in pericolo Prevedere il futuro è impossibile, ma è anche impossibile resistere alla voglia di prevederlo. O almeno di ipotizzarlo. Così uno si chiede: «Che ne sarà dell'Occidente» E la domanda non è assurda. Ne ... Un'altradifferenze fra democrazia e tirannide, come detto, è l'informazione. Dove c'è la libertà apprendiamo tutto ciò che non va, a volte perfino esagerato dalla stampa scandalistica, e ...... citati dal sito Internet del quotidiano britannico, il valore totaleobbligazioni italiane ... La corsa dei prezzi dell'energia e un'inflazione prossima all'8%, 'mettono inda qui ai ... Le democrazie sono in pericolo - ItaliaOggi.it Il pericolo delle fake news è sempre in agguato. Come difendersi I consigli di Linda Giannattasio, autrice di “Io dico no alle fake news” ...Prevedere il futuro è impossibile, ma è anche impossibile resistere alla voglia di prevederlo. O almeno di ipotizzarlo. Così uno si chiede: «Che ne sarà dell'Occidente» E la domanda non è assurda. Ne ...