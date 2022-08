Il monitor per chi ha mal di schiena: si regola da solo per correggere la postura (Di venerdì 26 agosto 2022) Si chiama Display Ergo AI UltraFine e utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare la postura di chi è davanti al monitor per spingere chi guarda ad assumere una posizione corretta. ... Leggi su dday (Di venerdì 26 agosto 2022) Si chiama Display Ergo AI UltraFine e utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare ladi chi è davanti alper spingere chi guarda ad assumere una posizione corretta. ...

Digital_Day : Un monitor simile può far la felicità di tante persone - Alegam76 : @lphaBlack Ha arbitrato la roma una volta sola mi sembra … alla sala var a lissone, purtroppo loro vedono la partit… - OglebyAakash : @andreadelogu Io gioco a scacchi, mattina libera, ma vivo distante, se gli scacchi su monitor non ti piacciono lo c… - ti99iuc : @EatAlieno @salzheimer Anche io avevo il ti99 e ci stavo attaccato tutti i giorni almeno per mezza giornata al gior… - goldenjonniee : @xenomythos @conrad_956 Per ora ne vale la pena soltanto per godersi i giochi con risoluzione e framerate più alti.… -