(Di venerdì 26 agosto 2022) Per il, che commenta i gruppi diLeague venuti fuori dal sorteggio di ieri a Istanbul e fa un pronostico del risultato della fase a gironi, le squadre inglesi passeranno tutte. Nel gruppo A, nello specifico, quello del, saranno il Liverpool e ila passare, per il, che della squadra di Spalletti scrive: “Il, sostenuto dalKhvicha, rappresenta sempre una”. Il gruppo C è quello più “glamour”, con 14 titoli tra le squadra che ne fanno parte, oltre che un utile test per il Barcellona. “Dopo anni di stagnazione, il Barça è forse pronto a competere di nuovo con l’élite, avendo portato Robert Lewandowski, ...

...chiedeva se quanto fossi esaltato del fatto che ora ilabbia "un esterno offensivo che chiude le azioni di testa". A pensarci bene, è lo stesso concetto espresso da Nicky Bandini sul...... esultanza gol Khvicha Kvaratskhelia Lo scrive Nicky Bandini sul, in un pezzo dedicato al georgiano acquisto rivelazione del. E soprattutto all'isteria (anche se questo termine non è ... Il Guardian: il Napoli del prodigio georgiano Kvaratskhelia è una trasferta difficile in Champions - ilNapolista Il francese cercherà di ritrovarsi nel Napoli di Spalletti, che lo ha preso in prestito ... Ndombelé qualche tempo dopo racconterà al Guardian che gli allenamenti del tecnico argentino erano ...Il Guardian ricorda le proteste dei tifosi, Spalletti interrotto a Dimaro e aggiunge: non doveva attraversare una stagione di transizione