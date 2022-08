Il grande contributo di Peggy Guggenheim all’arte contemporanea

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 agosto 2022) Oggi si ricorda la nascita di Marguerite, meglio conosciuta come(1898 –1979), una tra le più grandi collezioniste d’arte. La brillante e irrequieta ereditiera americanadedicò la sua vita, le sue passioni e i suoi soldie agli artisti emergenti. Era brillante, audace e tanto originale da sembrare folle. Con indosso abiti e orecchini stravaganti, collezionava artisti-amanti e quadri, lanciando nuove tendenze nell’arte e nella moda. Fu lei a importare la Pop Art americana in Italia e a scoprire Jackson Pollock.e l’amore profondo per l’artefotografata mentre indossa gli orecchini di Alexander CalderUn amore per l’arte che nasce in tenera età. ...