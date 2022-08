Il governo pensa a un decreto per abbassare il costo delle bollette (Di venerdì 26 agosto 2022) Il prezzo dell’elettricità viaggia costantemente sopra i 700 euro a megawattora (MWh), il costo del gas ha chiuso per la prima volta a 324 euro al Title Transfer Facility, la Borsa virtuale di Amsterdam e mercato di riferimento del metano in Europa. Un altro record storico. E tra tre giorni il gasdotto di Nord Stream avvierà la sua chiusura programmata di tre giorni. Tre notizie che preoccupano gli italiani e spingono il governo Draghi a misure emergenziali per risolvere la crisi energetica. Palazzo Chigi sta pensando a un decreto speciale per abbassare il costo delle bollette ed evitare che l’aumento dei prezzi ricada sui consumatori. Secondo la viceministra dell’Economia Laura Castelli ci sono le risorse economiche per un decreto che ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 agosto 2022) Il prezzo dell’elettricità viaggia costantemente sopra i 700 euro a megawattora (MWh), ildel gas ha chiuso per la prima volta a 324 euro al Title Transfer Facility, la Borsa virtuale di Amsterdam e mercato di riferimento del metano in Europa. Un altro record storico. E tra tre giorni il gasdotto di Nord Stream avvierà la sua chiusura programmata di tre giorni. Tre notizie che preoccupano gli italiani e spingono ilDraghi a misure emergenziali per risolvere la crisi energetica. Palazzo Chigi stando a unspeciale periled evitare che l’aumento dei prezzi ricada sui consumatori. Secondo la viceministra dell’Economia Laura Castelli ci sono le risorse economiche per unche ...

