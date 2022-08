Il gas vola | allarme delle imprese | ' Draghi intervenga' Il governo studia le misure

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il prezzo del gas chiude per la prima volta sopra i 300 euro ad Amsterdam, mercato di riferimento per il metano in Europa. I future Ttf con scadenza a settembre hanno terminato le contrattazioni in ...

"Il governo Draghi può e deve intervenire", ha dichiarato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ieri sera, chiedendo "un tetto al prezzo del, che se non viene fatto a livello europeo, deve ...Bonomi ha precisato che gli industriali hanno bisogno di interventi quali "un tetto al prezzo delche se non viene fatto a livello europeo deve essere fatto a livello nazionale", poi "sganciare ...Picco oltre i 320 euro in Borsa. Timore di chiusure. Si rafforza il dl Aiuti Bis. Bonomi: "Il governo Draghi può e deve intervenire" ...ROMA - Il prezzo del gas chiude per la prima volta sopra i 300 euro ad Amsterdam, mercato di riferimento per il metano in Europa. I future Ttf con scadenza a settembre hanno terminato le contrattazion ...