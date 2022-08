Il decreto bollette non c'è. Tutti lo invocano, ma bisogna trovare i soldi (Di venerdì 26 agosto 2022) Il gas sfiora i 340 euro/mwh e i partiti vanno in pressing su Draghi per misure immediate e corpose sulle bollette. Di Maio promette un "intervento massiccio". Ma lo scostamento di bilancio è quasi un'utopia e le risorse a disposizione non consentono un'azione forte. Resta la via europea, per il price cap, ma l'annunciata riunione urgente arriverà solo a metà settembre Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 agosto 2022) Il gas sfiora i 340 euro/mwh e i partiti vanno in pressing su Draghi per misure immediate e corpose sulle. Di Maio promette un "intervento massiccio". Ma lo scostamento di bilancio è quasi un'utopia e le risorse a disposizione non consentono un'azione forte. Resta la via europea, per il price cap, ma l'annunciata riunione urgente arriverà solo a metà settembre

