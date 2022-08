Il caso del poliziotto ubriaco e drogato che ha travolto e ucciso un ragazzo a Roma (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Sarà deciso sabato mattina se l'agente di polizia, già sospeso dal servizio e arrestato giovedì con l'accusa di omicidio stradale, dovrà restare in carcere. L'agente è stato coinvolto nell'incidente avvenuto in via Prenestina in cui ha perso la vita Simone Sperduti, Romano, 20 anni. L'agente 46enne che era alla guida dell'auto che ha travolto il giovane in sella di uno scooter, è risultato positivo agli esami di alcol e droga. L'uomo, arrestato dagli agenti del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale, si trova nel carcere di Regina Coeli e dovrà comparire davanti al giudice per la convalida dell'arresto. A ricostruire la dinamica dell'incidente ha contribuito anche un testimone oculare sentito dagli inquirenti. L'incidente è avvenuto il 24 agosto all'altezza dello svincolo per il Grande raccordo ... Leggi su agi (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Sarà deciso sabato mattina se l'agente di polizia, già sospeso dal servizio e arrestato giovedì con l'accusa di omicidio stradale, dovrà restare in carcere. L'agente è stato coinvolto nell'incidente avvenuto in via Prenestina in cui ha perso la vita Simone Sperduti,no, 20 anni. L'agente 46enne che era alla guida dell'auto che hail giovane in sella di uno scooter, è risultato positivo agli esami di alcol e droga. L'uomo, arrestato dagli agenti del V Gruppo Prenestino della polizia locale diCapitale, si trova nel carcere di Regina Coeli e dovrà comparire davanti al giudice per la convalida dell'arresto. A ricostruire la dinamica dell'incidente ha contribuito anche un testimone oculare sentito dagli inquirenti. L'incidente è avvenuto il 24 agosto all'altezza dello svincolo per il Grande raccordo ...

LaVeritaWeb : La proroga delle polizze senza gara dal 2014 al 2019, per un valore di 1,6 milioni, è parte dell’inchiesta sulla li… - andreadelogu : Comunque sta cosa che vi aspettate del contenuto culturale da me deve finire. Non è che se una scrive dei libri all… - NicolaPorro : ?? Le parole del #Papa su #DaryaDugin fanno esplodere il caso. Scatta la furiosa reazione di #Kiev: 'Senza precedent… - YerleShannara : In ogni caso, comunque la pensiate, in cucina non c'è partita tra #guanciale e #pancetta. A favore del primo ovviam… - sulsitodisimone : Il caso del poliziotto ubriaco e drogato che ha travolto e ucciso un ragazzo a Roma -