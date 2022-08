III Municipio, degrado in viale Jonio: pista ciclabile invasa dalle foglie (VIDEO) (Di venerdì 26 agosto 2022) Doveva essere il vanto del quartiere, almeno secondo le intenzioni della precedente Giunta che l’ha fortemente voluta e fatta costruire, anche con la contrarietà di molti residenti. La pista ciclabile del III Municipio di Roma, è infatti nata tra mille polemiche. I residenti contestavano il percorso, la riduzione dei parcheggi, alcuni attraversamenti. Non solo. In un tratto, in via Monte Cervialto, compare anche un palo in mezzo alla pista ciclabile. Senza contare la mancanza di illuminazione in alcuni punti e di discese per disabili e gli allagamenti continui in molti tratti già alle prime piogge. Leggi anche: Roma, marciapiede impraticabile e pista ciclabile da incubo: c’è anche un palo in mezzo (VIDEO) Tappeto di foglie E adesso un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) Doveva essere il vanto del quartiere, almeno secondo le intenzioni della precedente Giunta che l’ha fortemente voluta e fatta costruire, anche con la contrarietà di molti residenti. Ladel IIIdi Roma, è infatti nata tra mille polemiche. I residenti contestavano il percorso, la riduzione dei parcheggi, alcuni attraversamenti. Non solo. In un tratto, in via Monte Cervialto, compare anche un palo in mezzo alla. Senza contare la mancanza di illuminazione in alcuni punti e di discese per disabili e gli allagamenti continui in molti tratti già alle prime piogge. Leggi anche: Roma, marciapiede impraticabile eda incubo: c’è anche un palo in mezzo () Tappeto diE adesso un ...

