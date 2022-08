“I testimoni erano in ferie”, la Procura di Bologna spiega il ritardo nell’inchiesta sull’assassino di Alessandra Matteuzzi (Di venerdì 26 agosto 2022) L’esito infausto “nessuno poteva ragionevolmente prevederlo”. A dirlo è il Procuratore Giuseppe Amato nella sua risposta in merito alle polemiche sui ritardi nelle indagini – ma soprattutto sul provvedimento – nei confronti di Giovanni Padovani, l’uomo denunciato per stalking a fine luglio da Alessandra Matteuzzi e che poi ha ucciso la donna sotto casa sua. Ma perché, nonostante la querela depositata diverse settimane prima, nulla si era mosso nei confronti di quell’uomo che si è poi rilevato un assassino. E quel femminicidio a Bologna è avvenuto anche perché i “testimoni erano in ferie”. Femminicidio Bologna, la querela per stalking e i testimoni in ferie Intervistato da Il Corriere della Sera, il magistrato Giuseppe ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) L’esito infausto “nessuno poteva ragionevolmente prevederlo”. A dirlo è iltore Giuseppe Amato nella sua risposta in merito alle polemiche sui ritardi nelle indagini – ma soprattutto sul provvedimento – nei confronti di Giovanni Padovani, l’uomo denunciato per stalking a fine luglio dae che poi ha ucciso la donna sotto casa sua. Ma perché, nonostante la querela depositata diverse settimane prima, nulla si era mosso nei confronti di quell’uomo che si è poi rilevato un assassino. E quel femminicidio aè avvenuto anche perché i “in”. Femminicidio, la querela per stalking e iinIntervistato da Il Corriere della Sera, il magistrato Giuseppe ...

