I problemi (politici) in Europa che frenano il tetto al prezzo del gas (Di venerdì 26 agosto 2022) Partiamo da qualche certezza. Per la Russia, il mercato di gran lunga maggiore per le esportazioni di idrocarburi è e resta l’Europa, verso cui prima della guerra Mosca piazzava ben l’80% del gas globalmente esportato e il 50% del petrolio grezzo o raffinato. Già questo dovrebbe aiutare a comprendere l’importanza capitale che l’Unione Europea e, più in generale, il nostro continente riveste per una mono-economia come quella della Federazione guidata da Vladimir Putin, che ancora oggi basa la propria bilancia economica proprio sull’esportazione di questi fossili. L’uso del gas come arma negoziale da parte del Cremlino è dunque – adesso più che mai – il perno intorno al quale ruotano le sue strategie diplomatiche nei confronti di Bruxelles, i cui progressivi interventi sanzionatori seguiti all’invasione dell’Ucraina hanno rotto un equilibrio storico su cui Mosca aveva ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 agosto 2022) Partiamo da qualche certezza. Per la Russia, il mercato di gran lunga maggiore per le esportazioni di idrocarburi è e resta l’, verso cui prima della guerra Mosca piazzava ben l’80% del gas globalmente esportato e il 50% del petrolio grezzo o raffinato. Già questo dovrebbe aiutare a comprendere l’importanza capitale che l’Unione Europea e, più in generale, il nostro continente riveste per una mono-economia come quella della Federazione guidata da Vladimir Putin, che ancora oggi basa la propria bilancia economica proprio sull’esportazione di questi fossili. L’uso del gas come arma negoziale da parte del Cremlino è dunque – adesso più che mai – il perno intorno al quale ruotano le sue strategie diplomatiche nei confronti di Bruxelles, i cui progressivi interventi sanzionatori seguiti all’invasione dell’Ucraina hanno rotto un equilibrio storico su cui Mosca aveva ...

GiovanniDrogo19 : RT @FaustoDeMaria: Quelli che sono per il No quando ci sono le manifestazioni e poi sono per il Sì quando aumentano le bollette, vi sembran… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @FaustoDeMaria: Quelli che sono per il No quando ci sono le manifestazioni e poi sono per il Sì quando aumentano le bollette, vi sembran… - free___way : Oltre corruzione burocrati politici e a seguire tutte le altre categorie i problemi che affliggono da sempre il pae… - luciaperiss : RT @FaustoDeMaria: Quelli che sono per il No quando ci sono le manifestazioni e poi sono per il Sì quando aumentano le bollette, vi sembran… - alessiostiz : @EnricoLetta Ma di preciso, voi politici (destra o sinistra poco importa) che problemi avete con i Social Media Manager? Chi assumente? -