I prezzi del gas continuano a correre. L’allarme di Confcommercio e Confindustria: “Le imprese non reggono. Il Governo le sostenga” (Di venerdì 26 agosto 2022) I costi energetici dell’Europa stanno schizzando alle stelle. Ma, mentre il Vecchio Continente arranca sui prezzi delle bollette e non riesce a formulare proposte concrete per fronteggiare il problema o introdurre il price cap, la Bbc ha rivelato che la Russia brucia ogni giorno 10 milioni di gas naturale sfruttando un impianto al confine con la Finlandia. Intanto, le quotazioni continuano a gonfiarsi. Giovedì, il Ttf di Amesterdam ha aperto a 292 euro al Mwh per poi raggiungere il record storico di 339 Mwh nel pomeriggio di ieri. Al momento, le quotazioni hanno sfondato la soglia dei 300 euro e viaggiano a 302,5 per i contratti in scadenza a settembre. Sempre sopra i 300 euro al Mwh anche i contratti mensili in scadenza fino a febbraio 2023. L’allarme di Confcommercio e Confindustria: “Le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 agosto 2022) I costi energetici dell’Europa stanno schizzando alle stelle. Ma, mentre il Vecchio Continente arranca suidelle bollette e non riesce a formulare proposte concrete per fronteggiare il problema o introdurre il price cap, la Bbc ha rivelato che la Russia brucia ogni giorno 10 milioni di gas naturale sfruttando un impianto al confine con la Finlandia. Intanto, le quotazionia gonfiarsi. Giovedì, il Ttf di Amesterdam ha aperto a 292 euro al Mwh per poi raggiungere il record storico di 339 Mwh nel pomeriggio di ieri. Al momento, le quotazioni hanno sfondato la soglia dei 300 euro e viaggiano a 302,5 per i contratti in scadenza a settembre. Sempre sopra i 300 euro al Mwh anche i contratti mensili in scadenza fino a febbraio 2023.di: “Le ...

