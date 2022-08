I Fantastici 4 | Matt Shakman regista del film Marvel?

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 agosto 2022) Secondo alcune indiscrezioni saràildel4 che arriverà nelle sale nel 2024. Il nuovodedicato alle avventure deiQuattro sembra abbia trovato il suo, secondo il sito The Direct, sarebbe stato scelto dalla. Per ora l'indiscrezione pubblicata da The Direct non è stata confermata e non resta che attendere per scoprire se le indiscrezioni sono fondate.ha già diretto per lala serie WandaVision, oltre ad aver firmato episodi di show come Il Trono di Spade, Mad Men, The Boys, Fargo e Succession. Il nuovosui ...