I commenti sessisti alla foto di Linda Cerruti verranno segnalati alla Polizia Postale (Di venerdì 26 agosto 2022) Si tratta di uno scatto, come lei racconta, che la vede sulla sua spiaggia del cuore in una tipica posa da nuoto artistico – la disciplina che le ha regalato tante soddisfazioni e premi – con le otto medaglie che si è guadagnata agli Europei di Roma. Uno scatto che è stato condiviso da tutti i principali quotidiani italiani e che l'ha resa bersaglio di una serie di commenti di chi in quella foto ha voluto vedere ciò che non esiste, sessualizzandola. La foto Linda Cerruti ha scatenato un sessismo contro cui, ora, lei ha deciso di procedere denunciando una serie di commenti oggettivanti. LEGGI ANCHE >>> Il sessismo in streaming tra Torella e Colombini parlando di Selvaggia Lucarelli

