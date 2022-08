House of the Dragon, cosa sappiamo della città di Valyria (Di venerdì 26 agosto 2022) House of the Dragon - che ha debuttato su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW il 22 agosto alle 3 del mattino - si svolge circa 170 anni prima della comparsa di Daenerys Targaryen, ma non è esattamente l'inizio della storia di Westeros & Co e, prima degli eventi qui raccontati, sono avvenute molte cose importanti. Aegon Il Conquistatore aveva già compiuto le sue grandi imprese e Viserys I Targaryen è, in realtà, il quinto re di questa dinastia a governare su Westeros seduto su un trono di metallo, formato da centinaia di spade che hanno partecipato alle più epiche battaglie. La storia di House of the Dragon riguarda tre importanti famiglie, i Targaryen, gli Hightower e i Velaryon, che sono tra le più antiche e potenti casate dei 7 regni. Almeno due di esse hanno origine a ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 agosto 2022)of the- che ha debuttato su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW il 22 agosto alle 3 del mattino - si svolge circa 170 anni primacomparsa di Daenerys Targaryen, ma non è esattamente l'iniziostoria di Westeros & Co e, prima degli eventi qui raccontati, sono avvenute molte cose importanti. Aegon Il Conquistatore aveva già compiuto le sue grandi imprese e Viserys I Targaryen è, in realtà, il quinto re di questa dinastia a governare su Westeros seduto su un trono di metallo, formato da centinaia di spade che hanno partecipato alle più epiche battaglie. La storia diof theriguarda tre importanti famiglie, i Targaryen, gli Hightower e i Velaryon, che sono tra le più antiche e potenti casate dei 7 regni. Almeno due di esse hanno origine a ...

