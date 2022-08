House of the Dragon 2: HBO annuncia il rinnovo per la seconda stagione (Di venerdì 26 agosto 2022) HBO ha confermato la produzione di House of the Dragon 2, la seconda stagione della serie dedicata alla storia della famiglia Targaryen. House of the Dragon 2 ha ottenuto il via libera da parte di HBO che ha confermato la poduzione della seconda stagione della serie ispirata ai libri di George R.R. Martin. Il rinnovo arriva a pochi giorni dal debutto sugli schermi di tutto il mondo e agli ottimi dati di ascolto. Su HBO il primo episodio di House of the Dragon ha avuto circa 10 milioni di persone sintonizzate sulle varie piattaforme della tv via cavo. Francesca Orsi, vice presidente di HBO, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi di quello che l'intero team di House of the ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022) HBO ha confermato la produzione diof the2, ladella serie dedicata alla storia della famiglia Targaryen.of the2 ha ottenuto il via libera da parte di HBO che ha confermato la poduzione delladella serie ispirata ai libri di George R.R. Martin. Ilarriva a pochi giorni dal debutto sugli schermi di tutto il mondo e agli ottimi dati di ascolto. Su HBO il primo episodio diof theha avuto circa 10 milioni di persone sintonizzate sulle varie piattaforme della tv via cavo. Francesca Orsi, vice presidente di HBO, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi di quello che l'intero team diof the ...

