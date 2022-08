House of the Dragon 2 ci sarà, HBO rinnova la serie prequel del Trono di Spade dopo il debutto da record (Di venerdì 26 agosto 2022) House of the Dragon 2 ci sarà. Così HBO rinnova con sicurezza la serie prequel de Il Trono di Spade e annuncia la seconda stagione a soli sei giorni dal suo debutto. Secondo i dati forniti da HBO, la premiere della serie House of the Dragon è stata un successo di pubblico assoluto per la rete via cavo, raggiungendo 9,986 milioni di spettatori su piattaforme lineari e HBO Max negli Stati Uniti. In questo modo è diventata premiere più seguita della HBO tra le nuove serie originali. “Siamo oltremodo orgogliosi di ciò che l’intero team di House of the Dragon ha realizzato con la prima stagione”, ha dichiarato Francesca Orsi, EVP ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 agosto 2022)of the2 ci. Così HBOcon sicurezza lade Ildie annuncia la seconda stagione a soli sei giorni dal suo. Secondo i dati forniti da HBO, la premiere dellaof theè stata un successo di pubblico assoluto per la rete via cavo, raggiungendo 9,986 milioni di spettatori su piattaforme lineari e HBO Max negli Stati Uniti. In questo modo è diventata premiere più seguita della HBO tra le nuoveoriginali. “Siamo oltremodo orgogliosi di ciò che l’intero team diof theha realizzato con la prima stagione”, ha dichiarato Francesca Orsi, EVP ...

