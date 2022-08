(Di venerdì 26 agosto 2022) Nulla da fare, per salire nell’élite dell’continentale la nazionale italiana al maschile, al contrario delle donne, dovrà aspettare ancora.dell’susi è imposta per 4-3 sulnell’ultimo match del girone di qualificazione in quel di, ma è l’Austria padrona di casa ad agguantare il. Gli azzurri i Gilles Van Hesteren sono stati bravi a ribaltare un match durissimo con gli ucraini, proprio allo scadere.apre il tabellino con la rete di Keenan su corto al 6?, sempre il capitano trova il 2-1 al 52?. Poi sale di ritmo il match e gli ucraini ribaltano tutto trovando il 3-2. Finita? No, perché Francois Sior trova il pari a 32” dal termine e, proprio sulla sirena, c’è un rigore per gli azzurri trasformato ...

zazoomblog : Hockey prato: inizia bene il cammino dell’Italia a Vienna Croazia battuta 5-3 - #Hockey #prato: #inizia #cammino - sportface2016 : Hockey prato, i #convocati azzurri per le qualificazioni alla Pool A degli #Europei - zazoomblog : Hockey prato: domani l’Italia al maschile a caccia del pass per la Pool A europea. I convocati - #Hockey #prato:… - gianpy_italy : RT @Zanna731: @salvoformisano Ma di solito seguite l'hockey su prato? Ma dai - Zanna731 : @salvoformisano Ma di solito seguite l'hockey su prato? Ma dai -

OA Sport

A seguire il basket e...l'suSe per noi europei era difficile pensare al cricket come secondo sport più seguito al mondo, ci risulta quasi scontato che al terzo posto ci sia il basket . ...Dopo aver sbloccato il risultato nel primo periodo, Körper si è poi ripetuto nella quarta ed ultima frazione realizzando due reti e fissando dunque il punteggio sullo 0 - 3 . Per gli azzurri in ... Hockey prato: nell'ultima partita a Vienna l'Italia batte 4-3 l'Ucraina. Non c'è il pass per la Pool A europea Gli sport più praticati al mondo sono anche quelle più seguiti Non proprio... Ecco le due classifiche (con qualche sorpresa) ...La nazionale italiana maschile di hockey su prato rincorre il sogno della qualificazione alla Pool A dei prossimi Europei. Gli azzurri infatti inizieranno, domani a Vienna, la propria avventura ...