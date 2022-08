Hockey prato, nell’ultima partita a Vienna l’Italia batte 4-3 l’Ucraina. Non c’è il pass per la Pool A europea (Di venerdì 26 agosto 2022) Nulla da fare: per salire nell’élite dell’Hockey continentale la Nazionale italiana maschile, al contrario di quella femminile, dovrà aspettare ancora. l’Italia dell’Hockey su prato si è imposta per 4-3 sull’Ucraina nell’ultimo match del girone di qualificazione in quel di Vienna, ma è l’Austria padrona di casa ad agguantare il pass. Gli azzurri i Gilles Van Hesteren sono stati bravi a ribaltare un match durissimo con gli ucraini proprio allo scadere. l’Italia apre il tabellino con la rete di Keenan su corto al 6?, sempre il capitano trova il 2-1 al 52?. Sale di ritmo il match e gli ucraini ribaltano tutto trovando il 3-2. Finita? No, perché Francois Sior trova il pari a 32” dal termine e, proprio sulla sirena, c’è un rigore per gli azzurri, ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Nulla da fare: per salire nell’élite dell’continentale la Nazionale italiana maschile, al contrario di quella femminile, dovrà aspettare ancora.dell’susi è imposta per 4-3 sulnell’ultimo match del girone di qualificazione in quel di, ma è l’Austria padrona di casa ad agguantare il. Gli azzurri i Gilles Van Hesteren sono stati bravi a ribaltare un match durissimo con gli ucraini proprio allo scadere.apre il tabellino con la rete di Keenan su corto al 6?, sempre il capitano trova il 2-1 al 52?. Sale di ritmo il match e gli ucraini ribaltano tutto trovando il 3-2. Finita? No, perché Francois Sior trova il pari a 32” dal termine e, proprio sulla sirena, c’è un rigore per gli azzurri, ...

zazoomblog : Hockey prato nell’ultima partita a Vienna l’Italia batte 4-3 l’Ucraina. Non c’è il pass per la Pool A europea -… - zazoomblog : Hockey prato: inizia bene il cammino dell’Italia a Vienna Croazia battuta 5-3 - #Hockey #prato: #inizia #cammino - sportface2016 : Hockey prato, i #convocati azzurri per le qualificazioni alla Pool A degli #Europei - zazoomblog : Hockey prato: domani l’Italia al maschile a caccia del pass per la Pool A europea. I convocati - #Hockey #prato:… - gianpy_italy : RT @Zanna731: @salvoformisano Ma di solito seguite l'hockey su prato? Ma dai -