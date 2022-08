Guido Crosetto mette sullo stesso piano le feste di Berlusconi a quelle di Sanna Marin

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ci sono paragoni che non possono essere fatti, perché le differenti sono evidenti. Eppure, imprenditore e co-fondatore di Fratelli d’Italia, ha deciso dire(con intento polemico) le polemiche attorno agli ormai famosi video della premier finlandeseche coinvolsero Silvio(quando era ancora Presidente del Consiglio) per i “festini” nella sua villa di Arcore.paragone ledidiQuesto tweet non esiste più, ma la memoria digitale (chiama screenshot) ha immortalato quanto scritto dal co-fondatore (insieme ...

Rinaldi_euro : Bravissimo ???????????? ?@GuidoCrosetto? contro Rula Jebreal: la zittisce con una frase - SIRACUS1234 : RT @GiorgiaMeloni: Guido Crosetto fa chiarezza sul concetto di 'devianza' e smonta tutte le mistificazioni di questa sinistra che impiega i… - MIBrutus : RT @neXtquotidiano: Guido #Crosetto mette sullo stesso piano le feste di #Berlusconi a quelle di #SannaMarin - neXtquotidiano : Guido #Crosetto mette sullo stesso piano le feste di #Berlusconi a quelle di #SannaMarin - GRostellato : RT @GiorgiaMeloni: Guido Crosetto fa chiarezza sul concetto di 'devianza' e smonta tutte le mistificazioni di questa sinistra che impiega i… -

Il Tempo

Come l'amico " non candidato, ma per sua scelta, oggi presidente della società aerospaziale Aiad e, formalmente, 'ritiratosi' dalla Politica attiva ". Il quale, peraltro, da buon ...Un appello che ha trovato la sponda parziale dell'opposizione, nella figura del cofondatore di Fratelli d'Italia. "Penso che Palazzo Chigi, oggi, sul tema energia, dovrebbe mettere ad ... Devianze, "ecco cosa diceva Lamorgese". Guido Crosetto inchioda la sinistra Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Guido Crosetto difende ancora Giorgia Meloni dalla polemica sollevata dal Pd sul tema delle devianze tra i giovani. L'episodio nel mirino riguarda un videomessaggio su Facebook di qualche giorno fa in ...